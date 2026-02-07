استنفار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية

نشرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت تقارير حول استعداد الجيش الإيراني لمواجهة التهديدات العسكرية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد الحشود العسكرية الأمريكية قرب إيران.

وفي هذا الإطار أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن بعض التقديرات الاستراتيجية تشير إلى أن خيارات الردع البحري الإيراني ستُفعّل في حال تصاعد التهديدات العسكرية، مضيفة أنه مع تزايد التحركات العسكرية الأميركية في غرب آسيا وتعزيز وجود الأساطيل البحرية حول المياه الجنوبية لإيران، تشير بعض التقديرات الاستراتيجية إلى أن خيارات الردع البحري الإيراني ستُفعّل في حال تصاعد التهديدات العسكرية.

وقالت وكالة فارس في تقريرها المنشور يوم السبت إن: "أحد السيناريوهات المحتملة هو استخدام قدرات الحرب البحرية بالألغام في الخليج العربي وحول مضيق هرمز؛ وهي أداة معروفة في الأدبيات العسكرية كإحدى أكثر الأدوات فعالية في فرض قيود عملياتية على الأساطيل المعادية".

ونوه التقرير إلى أن "استعراض التطورات في بنية الدفاع البحري الإيراني في السنوات الأخيرة يظهر أن الحرب بالألغام أصبحت عنصرًا هامًا في استراتيجية الردع. تركز هذه الاستراتيجية على زيادة التكاليف العملياتية للقوات المهاجمة، والحد من حرية مناورة الأساطيل المعادية، وخلق حالة من عدم اليقين في البيئة العملياتية".

وأشارت فارس إلى أن "التقييمات العسكرية تشير إلى أنه في حال تطورت الأوضاع نحو الصراع، فمن المرجح أن يُنفذ سيناريو زرع الألغام البحرية ضمن بنية متعددة الطبقات وشبكية".