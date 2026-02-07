رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

تتواصل الاستعدادات لإقامة البطولة العربية للمنتخبات، المقرر تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط اهتمام كبير من المتابعين والجماهير العربية، خاصة بعد تأكيد عدد من المنتخبات مشاركتها بشكل رسمي حتى الآن.

وبحسب آخر المستجدات، فقد قامت عدة منتخبات بالفعل بتأكيد حضورها أو إرسال قوائمها الرسمية استعدادًا لخوض منافسات البطولة، في خطوة تعكس قوة النسخة القادمة وتنوع المشاركين فيها.

قائمة المنتخبات التي أكدت المشاركة حتى الآن



المنتخبات التي أعلنت مشاركتها رسميًا أو أرسلت قوائمها جاءت كالتالي:

الإمارات العربية المتحدة

لبنان

الكويت

العراق

غينيا

سوريا

تشاد

موريتانيا

ليبيا

المغرب

عمان

اليمن

وتُعد هذه القائمة مؤشراً واضحاً على أن البطولة ستشهد مشاركة عربية قوية إلى جانب حضور منتخبات إفريقية بارزة، وهو ما يضيف طابعًا تنافسيًا مميزًا للبطولة.

انتظار باقي طلبات المشاركة

وفي الوقت نفسه، لا تزال الجهات المنظمة في انتظار النظر في بقية طلبات المشاركة المقدمة من منتخبات أخرى ترغب في التواجد ضمن الحدث، على أن يتم حسم القائمة النهائية خلال الفترة المقبلة.

موعد القرعة ومفاجآت مرتقبة

ومن المنتظر أن تُقام قرعة البطولة يوم 7 مارس، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه من مواجهات قوية محتملة. كما أشارت مصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المفاجآت قبل موعد القرعة، سواء على مستوى المشاركين أو تفاصيل التنظيم والجوائز



