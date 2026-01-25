مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب

نفى حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، كل ما يُثار حول وصوله إلى لجنة اتحاد الكرة أو توليه تدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب عن طريق الواسطة أو المجاملة.

وأكد طولان أن هذه الاتهامات لا أساس لها، مستنكرًا التشكيك في مسيرته الطويلة وإنجازاته الكروية، واصفًا نفسه بأنه أكبر من أن تُقلل منه مثل هذه المزاعم.

وأضاف: «أنا كابتن حلمي طولان، ولست تاجر مخدرات»، مشددًا على أن نجاحه جاء نتيجة خبرته وعمله الجاد وليس أي وساطة، مؤكدًا أن احترامه ومكانته في الوسط الكروي ثابتة ومستحقة.