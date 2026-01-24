قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

إسلام مقلد

تستضيف مصر، غدًا الأحد، بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم  الأفريقية للمدارس، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشارك فى البطولة منتخبات: مصر والجزائر والمغرب على مستوى فرق الأولاد والبنات تحت 15 سنة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار إستراتيجية دعم ونشر كرة القدم المدرسية، واكتشاف وصقل المواهب الشابة في دول شمال القارة.

وعلى هامش المنافسات، تُقام عدة ورش عمل متخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، فى اطار خطة اتحاد شمال أفريقيا لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وأكد الدكتور حاتم سرور، مدير البطولة، أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها التنظيمية المتميزة ودورها المحوري في دعم أنشطة وبرامج اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لترسيخ مفهوم كرة القدم المدرسية كقاعدة أساسية لبناء منتخبات المستقبل.

