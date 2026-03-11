إيران تشتعل .. انفجارات ضخمة قرب مطار طهران

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أنها رصدت في مقطع فيديو انفجارات ضخمة قرب مطار طهران وشوهد وميض برتقالي كبير.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الضربات على طهران فجر الأربعاء.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة ثانية من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران، كما تشن غارات على ضاحية من ضواحي بيروت في لبنان.

وفي موجة سابقة يوم الثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على طهران ومدينة تبريز في إيران، مستهدفةً "مراكز قيادة مركزية تتمركز فيها عناصر تابعة للنظام الإيراني ".

وفي الموجة الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا ومجمعًا كبيرًا في تبريز تابعًا لقوات الباسيج الإيرانية.

وفي معرض حديثه عن الموجة الأولى من الغارات، قال الجيش الإسرائيلي: "تهدف الغارات المنجزة (في إيران) إلى زيادة الضرر الذي يلحق بالقدرات الأساسية والبنى العملياتية الرئيسية للنظام الإيراني ".