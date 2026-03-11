موعد مباراة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى من الدوري

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل هذه المواجهة ضمن عدة مباريات من الجولة نفسها، بسبب ارتباط عدد من اللاعبين الدوليين بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد ما بلغ المنتخب الدور نصف النهائي من البطولة، وهو ما أدى إلى تأجيل خمس مباريات في المسابقة.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.

ويخوض الزمالك الموسم الحالي وسط تحديات قوية، حيث ينافس الفريق على أكثر من جبهة سواء في بطولة الدوري المحلي أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرعة المرحلة النهائية للدوري

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إقامة مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية من الدوري يوم الخميس المقبل في أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يشهد الدور الثاني من المسابقة نظامًا جديدًا، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى الأندية السبعة الأوائل في جدول الترتيب للمنافسة على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا يتنافسون للهروب من شبح الهبوط.

وضمنت بالفعل أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا التواجد ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، في حين تسعى باقي الفرق للهروب من المراكز المهددة بالهبوط.

ومن المنتظر أن يهبط في نهاية الموسم أربعة أندية إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة فرق، ليصبح عدد الأندية المشاركة في الدوري خلال الموسم المقبل 20 ناديًا بدلًا من 21 فريقًا