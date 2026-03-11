مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأنه بإمكانية مشاركة إيران في كأس العالم بالولايات المتحدة.

ويتوقع الفيفا السماح للمنتخب الإيراني بالقدوم إلى الولايات المتحدة، رغم استمرار الحرب بين البلدين، والمشاركة في كأس العالم التي تنطلق بعد نحو ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني في إنجلوود، كاليفورنيا، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، وبلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة مصر في سياتل في 26 يونيو وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقد أشار مسئولون إيرانيون مؤخرًا إلى أن مشاركة بلادهم محل شك بسبب الحرب.

وصرح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بأنه التقى الرئيس ترامب الليلة الماضية "لمناقشة سير الاستعدادات" للبطولة، وتلقى تأكيدات بالسماح لإيران بالقدوم إلى الولايات المتحدة.

وأضاف إنفانتينو: "تحدثنا أيضًا عن الوضع الراهن في إيران، وعن تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم 2026". خلال المناقشات، أكد الرئيس ترامب مجددًا أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ويربط إنفانتينو علاقة وثيقة بترامب، الذي مُنح جائزة السلام الافتتاحية من الفيفا، وهي جائزة يعتقد الكثيرون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنشأها خصيصًا لترامب.

وكان مشجعو المنتخب الإيراني قد مُنعوا بالفعل من دخول الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حظر السفر الذي أعلنته إدارة ترامب.