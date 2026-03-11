الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية
أسعار العملات العربية والأجنبية
خالد يوسف

شهدت أسواق الصرف المحلية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، تحولًا لافتًا في مستويات الأسعار، حيث سجلت العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك مقارنة بمستوياتها السابقة، وسط تباين طفيف في اسعار العملات العربية، وهو ما يعكس استجابة السوق للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويأتي ضمن سياق أوسع من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية في ظل الضغوط النقدية وتغيرات تدفقات السيولة داخل الجهاز المصرفي.

سعر العملات اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار 52.09 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 170.17 جنيه للشراء، و170.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 60.52 جنيه للشراء، و60.69 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 14.18جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فبلغ 69.86 جنيه للشراء، و70.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.88 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار 52.11 جنيه، وسعر البيع 52.21 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر شراء الدولار 52.11 جنيه، وسعر البيع 52.21 جنيه.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 52.11 جنيه، وسعر البيع 52.21 جنيه.

سعر اليورو في البنوك

في بنك مصر، بلغ سعر شراء اليورو 60.17 جنيه، وسعر البيع 60.67 جنيه.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر شراء 60.17 جنيه، وسعر البيع 60.67 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، جاء سعر شراء اليورو عند 60.16 جنيه، وسعر البيع 60.68 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 69.37 جنيه، وسعر البيع 70.03 جنيه.

وسجل البنك الأهلي المصري 69.37 جنيه للشراء، وسعر البيع 70.03 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 69.35 جنيه، وسعر البيع 70.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك

في بنك مصر، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.84 جنيه، وسعر البيع 13.91 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الريال 13.84 جنيه، وسعر13.91 البيع جنيه.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 13.87جنيه، وسعر البيع 13.92جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 14.17جنيه، وسعر البيع 14.21 جنيه.

وسجل البنك الأهلي المصري 14.17جنيه، وسعر البيع 14.21 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، 14.18 جنيه، وسعر البيع 14.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

في بنك مصر بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 167.93 جنيه، وسعر البيع 170.54 جنيه.

وسجل البنك الأهلي المصري 167.75 جنيه للشراء، 170.54جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، جاء سعر شراء الدينار عند 166.75جنيه، وسعر البيع 170.59 جنيه.

