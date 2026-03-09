قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع

العملات العربية
العملات العربية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وصعد سعر الدينار الكويتي- الأعلى عربيا وعالميا-؛ ليسجل اليوم 170.50 جنيه مقارنة 164.10 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، بزيادة 6.40 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 9-3-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري     اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 167.745 جنيه.

سعر البيع: 170.50 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

سعر البيع: 13.91 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 14.17 جنيه.

سعر البيع: 14.21 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعرالشراء: 136.79 جنيه.

سعر البيع: 138.42 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 13.22 جنيه.

سعر البيع: 14.31 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعر الشراء: 72.95 جنيه.

سعر البيع: 73.74 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-3-2026:

سعرالشراء: 134 جنيها.

سعر البيع: 135.62 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

كلب السويس

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

ترشيحاتنا

الهاني سليمان

ضربني بالقلم.. الهاني سليمان يكشف عن واقعة طريفة مع محمد شوقي بسبب تضييع الوقت

محمد صلاح و ابنته

محمد صلاح يخطف الأضواء في فيديو مع ابنته

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد