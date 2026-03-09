الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحسنًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 21 درجة، وأن هذه الأجواء تُعد حول المعدلات الطبيعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أنه خلال فترة المساء يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود فارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا؛ إذ تسجل درجات الحرارة ليلًا 10 درجات، بينما تسجل المدن ذات الظهير الصحراوي أقل من 10 درجات.

وأشار إلى أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على كثير من محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة، موضحًا أن هذه الرياح مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء؛ إذ تسجل القاهرة 24 درجة، بينما تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال عيد الفطر

وتحدث عن حالة الطقس خلال عيد الفطر، موضحًا أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية؛ إذ تسجل القاهرة ما بين 23 و24 درجة، بينما تسجل السواحل ما بين 20 و21 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 25 11

أبوسمبل 27 12