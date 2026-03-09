قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر

البهى عمرو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحسنًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 21 درجة، وأن هذه الأجواء تُعد حول المعدلات الطبيعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أنه خلال فترة المساء يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود فارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا؛ إذ تسجل درجات الحرارة ليلًا 10 درجات، بينما تسجل المدن ذات الظهير الصحراوي أقل من 10 درجات.

وأشار إلى أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على كثير من محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة، موضحًا أن هذه الرياح مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء؛ إذ تسجل القاهرة 24 درجة، بينما تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال عيد الفطر

 

وتحدث عن حالة الطقس خلال عيد الفطر، موضحًا أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية؛ إذ تسجل القاهرة ما بين 23 و24 درجة، بينما تسجل السواحل ما بين 20 و21 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 25 11

أبوسمبل 27 12

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

