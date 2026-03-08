حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 10

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 25 11

أبو سمبل 27 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 18

المدينة المنورة 28 16

الرياض 23 13

المنامة 23 18

أبوظبي 29 23

الدوحة 26 20

الكويت 23 12

دمشق 15 03

بيروت 17 12

عمان 13 03

القدس 13 05

غزة 17 10

بغداد 20 07

مسقط 29 22

صنعاء 26 11

الخرطوم 33 19

طرابلس 21 15

تونس 20 11

الجزائر 15 08

الرباط 17 10

نواكشوط 33 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 10 02-

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 31 17

نيودلهي 35 20

جاكرتا 30 24

بكين 13 00

كوالالمبور 37 25

طوكيو 12 04

أثينا 14 07

روما 18 07

باريس 18 09

مدريد 11 05

برلين 17 03

لندن 16 08

مونتريال 15 05

موسكو 04 00

نيويورك 20 10

واشنطن 23 05

أديس أبابا 24 13