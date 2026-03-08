لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات الخاصة بحالة الطقس خلال عيد الفطر 2026 ما زالت غير دقيقة بشكل كامل بسبب الفاصل الزمني بين الآن وموعد العيد.

ومع ذلك، أوضحت أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطقس سيكون شتويًا مائلًا للدفء خلال النهار، بينما يميل للبرودة الشديدة ليلاً.

الملابس الشتوية ستكون الأنسب للعيد

وقالت غانم، في تصريحات تلفزيونية"، إن الملابس المناسبة للعيد هذا العام ستكون الملابس الشتوية، وليس الصيفية كما قد يتوقع البعض.

وأضافت أن الأجواء الشتوية تستمر عادة خلال الفترة الانتقالية بين الفصول.

مؤشرات الطقس المتوقعة مع بداية الربيع

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنه رغم اقتراب فصل الربيع الذي يبدأ فلكيًا في 21 مارس، إلا أن الأجواء الشتوية ستستمر في التأثير على الطقس خلال فترة العيد.

وأشارت إلى أن فصول الربيع والخريف تتميز بتقلبات جوية، وقد يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.