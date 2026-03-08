مسؤول إيراني: توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتا بعد قصف المستودعات النفطية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مسؤول إيراني" بتوقف توزيع الوقود في طهران مؤقتا بعد قصف المستودعات النفطية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه الغارات لاحقا.

يأتي هذا في وقت أفاد فيه إعلام إسرائيلي باعتراض مسيرتين في الجليل الغربي ومسيرة في الجليل الأعلى.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن المنظومات الدفاعية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.