قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد كمال الأجسام ينعى زوجة الشحات مبروك

الشحات مبروك
الشحات مبروك
عبدالله هشام

نعى الاتحاد المصري لكمال الأجسام، زوجة الشحات مبروك بطل كمال الأجسام، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقدم عادل فهيم نائب اول رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقي واسرة الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بخالص العزاء والمواساة إلى بطل العالم واسطورة كمال الأجسام وبطل القرن  الشحات مبروك في وفاة زوجته.

وأضاف : سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يغفر لها ويرحمها، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يوسع مدخلها ويجعل مثواها الفردوس الأعلى، وأن يبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها، وأن ينقّيها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

وأختتم اتحاد كمال الأجسام : اللهم آنس وحدتها، وثبّتها عند السؤال، واجعل ما أصابها رفعةً في درجاتها، واجمعها بأحبابها في جناتك جنات النعيم، ونسأل الله أن يلهم الكابتن الشحات مبروك وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، ويجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.

أعلنت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، عن وفاة زوجته متأثرة بوعكة صحية خلال تلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

ووفقا لما نشرته أسرة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك من المقرّر أن تجرى تشييع جثمان زوجته بمسقط رأس الأسرة مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ولم تحدّد الأسرة بعد موعد العزاء وهل سيقام بمدينة دسوق أو بالقاهرة.

كمال الأجسام الشحات مبروك بطل كمال الأجسام اتحاد كمال الأجسام وفاة زوجة الشحات مبروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

رئيس شئون المساجد والقرآن يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد