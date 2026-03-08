اتحاد كمال الأجسام ينعى زوجة الشحات مبروك

نعى الاتحاد المصري لكمال الأجسام، زوجة الشحات مبروك بطل كمال الأجسام، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقدم عادل فهيم نائب اول رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقي واسرة الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بخالص العزاء والمواساة إلى بطل العالم واسطورة كمال الأجسام وبطل القرن الشحات مبروك في وفاة زوجته.

وأضاف : سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يغفر لها ويرحمها، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يوسع مدخلها ويجعل مثواها الفردوس الأعلى، وأن يبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها، وأن ينقّيها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

وأختتم اتحاد كمال الأجسام : اللهم آنس وحدتها، وثبّتها عند السؤال، واجعل ما أصابها رفعةً في درجاتها، واجمعها بأحبابها في جناتك جنات النعيم، ونسأل الله أن يلهم الكابتن الشحات مبروك وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، ويجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.

أعلنت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، عن وفاة زوجته متأثرة بوعكة صحية خلال تلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

ووفقا لما نشرته أسرة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك من المقرّر أن تجرى تشييع جثمان زوجته بمسقط رأس الأسرة مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ولم تحدّد الأسرة بعد موعد العزاء وهل سيقام بمدينة دسوق أو بالقاهرة.