قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

أثارت دراسة علمية حديثة حالة من الجدل بعد تحذيرات من احتمال تعرض تركيا لزلزال قوي قد تصل شدته إلى 7 درجات علي مقياس ريختر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدراسة أن التحذير يستند إلى تحليلات علمية لحركة القشرة الأرضية والضغوط المتراكمة على الفوالق النشطة في البلاد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض الفوالق الجيولوجية لا تزال تخزن طاقة زلزالية كبيرة قد تنطلق في أي وقت.

وتعد تركيا من المناطق النشطة زلزاليًا بسبب مرور فوالق رئيسية أبرزها فالق الأناضول الشمالي وفالق الأناضول الشرقي.

ويؤكد الخبراء أن الهدف من هذه التحذيرات هو تعزيز الوعي والاستعداد، وليس إثارة القلق بين السكان.

