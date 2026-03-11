محافظ المنيا يناشد أصحاب المنشآت التجارية بترشيد استهلاك الكهرباء

في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، إلى جانب متابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الشأن، أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية مسائية بعدد من شوارع وأحياء مدينة المنيا لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات على أرض الواقع.

وخلال الجولة، ناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية والكافيهات وجميع المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل إضاءة الواجهات والإعلانات المضيئة وعدم الإسراف في استخدام الطاقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي ملف ترشيد استهلاك الكهرباء أهمية كبيرة في ظل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع، سواء من المواطنين أو أصحاب الأنشطة التجارية.

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وفقًا للمواعيد المقررة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات سواء فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء أو عدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد على جبر نائب المحافظ و الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا و ممثلى شرطة المرافق .