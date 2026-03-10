محافظ المنيا يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة | صور

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالتعريفة الجديدة للمواصلات، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالتسعيرة المقررة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي وسيارات السرفيس والتاكسي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب ممثلي مباحث المرور والتموين، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وخلال جولته بمدينة المنيا، شدد اللواء كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهاً بوضع ملصقات واضحة على السيارات وفي المواقف تتضمن الأسعار المحددة لكل خط سير، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك توقيع الغرامات وسحب التراخيص عند ثبوت المخالفة.

كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر الأرقام:

📞 0862342200 – 0862320001

أو الخط الساخن لإدارة المرور 19735، وكذلك غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري حفاظًا على حقوق المواطنين.