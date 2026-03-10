قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة | صور

محافظ المنيا يتفقد المواقف ومحطات الوقود
محافظ المنيا يتفقد المواقف ومحطات الوقود
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالتعريفة الجديدة للمواصلات، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالتسعيرة المقررة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي وسيارات السرفيس والتاكسي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب ممثلي مباحث المرور والتموين، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وخلال جولته بمدينة المنيا، شدد اللواء كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهاً بوضع ملصقات واضحة على السيارات وفي المواقف تتضمن الأسعار المحددة لكل خط سير، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك توقيع الغرامات وسحب التراخيص عند ثبوت المخالفة.

كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر الأرقام:
📞 0862342200 – 0862320001
أو الخط الساخن لإدارة المرور 19735، وكذلك غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري حفاظًا على حقوق المواطنين.

المنيا محافظ المنيا محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد