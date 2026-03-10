بعد زيادة البنزين.. محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، ويضمن استمرار انتظام خدمات النقل داخل المحافظة.

وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة شملت خطوط السير الداخلية بين أحياء المدن، وخطوط الربط بين مراكز المحافظة التسعة، بالإضافة إلى الخطوط الإقليمية التي تربط محافظة المنيا بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التعريفة وفقًا لمسافة كل خط سير ونسبة الزيادة في أسعار الوقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور وإدارة المواقف بمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، مع وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات وفي المواقف بشكل واضح أمام المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو محاولات لفرض زيادات غير مقررة على المواطنين.