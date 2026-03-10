قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
إيران تكشف عن وساطة ثلاثية لوقف العدوان.. وتؤكد استعدادها لحرب طويلة
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين
بالصور

لا تتجاهلها.. علامة تظهر في القدم قد تكشف ضعف القلب

أسماء عبد الحفيظ

قد يعتقد كثير من الناس أن مشكلات القلب تظهر فقط في صورة ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، لكن الحقيقة أن الجسم أحيانًا يرسل إشارات مبكرة في أماكن غير متوقعة، ومنها القدم. فبعض العلامات التي تظهر في القدمين قد تكون مؤشرًا على ضعف في كفاءة القلب أو وجود مشكلة في الدورة الدموية.

ويؤكد الأطباء أن مراقبة التغيرات التي تحدث في الجسم يمكن أن تساعد على اكتشاف بعض المشكلات الصحية مبكرًا قبل أن تتطور إلى مضاعفات أكثر خطورة.

تورم القدمين إشارة قد ترتبط بالقلب

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى ضعف القلب تورم القدمين أو الكاحلين، خاصة إذا كان هذا التورم يظهر بشكل متكرر أو يزداد في نهاية اليوم.

وقال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا التورم يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بكفاءة كافية إلى أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأنسجة، خاصة في الأطراف السفلية مثل القدمين والساقين.

وغالبًا ما يكون التورم أكثر وضوحًا بعد الوقوف لفترات طويلة، وقد يلاحظ الشخص أن الحذاء أصبح أكثر ضيقًا من المعتاد.

لماذا يحدث تورم القدمين عند ضعف القلب؟

عندما يضعف القلب تقل قدرته على ضخ الدم بشكل طبيعي، وهو ما يؤدي إلى بطء تدفق الدم في الجسم. ومع هذا البطء قد تبدأ السوائل في التسرب من الأوعية الدموية والتجمع في الأنسجة المحيطة.

وتظهر هذه السوائل غالبًا في المناطق التي تتأثر بالجاذبية مثل القدمين والكاحلين، لذلك يكون التورم في هذه المناطق من العلامات التي قد ترتبط بمشكلات القلب.

علامات أخرى قد ترافق تورم القدمين

في بعض الحالات قد يصاحب تورم القدمين مجموعة من الأعراض الأخرى التي تستدعي الانتباه، مثل:

  • الشعور بضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط
  • التعب والإرهاق بشكل مستمر
  • زيادة الوزن بشكل مفاجئ نتيجة احتباس السوائل
  • الشعور بثقل أو شد في الساقين
  • صعوبة ارتداء الأحذية المعتادة

وجود أكثر من عرض من هذه الأعراض قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة تحتاج إلى تقييم طبي.

أسباب أخرى لتورم القدمين

رغم أن تورم القدمين قد يرتبط أحيانًا بضعف القلب، فإنه ليس السبب الوحيد. فقد يحدث التورم أيضًا نتيجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، أو بسبب تناول كميات كبيرة من الملح.

كما قد يظهر التورم لدى بعض النساء أثناء الحمل، أو لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى أو الكبد أو الأوردة.

لذلك من المهم عدم الاعتماد على هذه العلامة وحدها لتشخيص المشكلة، بل يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة التورم بشكل متكرر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا كان تورم القدمين:

  • يظهر بشكل مفاجئ
  • يستمر لفترة طويلة
  • يصاحبه ألم في الصدر أو ضيق في التنفس
  • يزداد تدريجيًا مع مرور الوقت

التشخيص المبكر قد يساعد في اكتشاف المشكلة وعلاجها قبل أن تتفاقم.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

لحماية القلب والحفاظ على الدورة الدموية بشكل صحي، ينصح الخبراء باتباع بعض العادات اليومية المهمة، مثل:

  • تقليل تناول الملح في الطعام
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام
  • الحفاظ على وزن صحي
  • تناول الخضروات والفواكه بانتظام
  • تجنب التدخين
ضعف القلب القدم علامة تظهر في القدم قد تكشف ضعف القلب لماذا يحدث تورم القدمين عند ضعف القلب أسباب أخرى لتورم القدمين نصائح للحفاظ على صحة القلب مشكلات القلب

