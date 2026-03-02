جمال شعبان يحسم الجدل بشأن تناول الأسبرين بعد سن الأربعين .. ماذا قال؟

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الكثيرين يتحدثون عن ضرورة تناول قرص من الأسبرين بعد سن الـ40، ويتساءل البعض: هل هذا الأمر صحيح إذا كان الشخص من أسرة تعاني من مشكلات قلبية؟.

أضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الأسبرين مفيد، وكان له دور في إنقاذ قلوب الكثيرين من الجلطات، لكن تناوله يجب أن يكون بالشكل الصحيح.

تناول الأسبرين بعد سن الأربعين

أوضح أن تناول الأسبرين بصورة دائمة بعد سن الأربعين غير صحيح، موضحًا أن الأسبرين لا يمنع حدوث الجلطات، لكنه يمنع تكرار الجلطات، ولذلك يكون تناوله تحت إشراف طبي، بجرعات محددة ولمدة محددة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بجلطات سابقة يجب عليهم تناول الأسبرين، وكذلك من لديهم تاريخ وراثي بالأمراض، فالتناول العشوائي للأسبرين يكون ضارًا بالشخص، وقد يتسبب في نزيف أو قرحة في المعدة، وقد يؤدي إلى مشكلات في الكبد.

ولفت إلى أن الأسبرين الوقائي هو الأسبرين الخاص بالأطفال، وأنه في حالة حدوث أزمة قلبية يجب تناول 4 أقراص من أسبرين الأطفال، وأن وضعه في الفم يكون أفضل من بلعه مباشرة.