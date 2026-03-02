قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال أحدث تحديثات صادرة عن البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتحرك في نطاق 49 جنيهًا، مع اقتراب سعر البيع في بعض البنوك من مستوى 49.30 جنيه، وفقًا لبيانات التداول المعلنة بالبنوك.

وتراوحت أسعار الشراء بين 49.070 جنيه و49.200 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 49.170 جنيه و49.302 جنيه، في نطاق يعكس زيادة جماعية شبه متزامنة بين أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع

HSBC: 49.200 جنيه شراء – 49.300 جنيه بيع

بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع

بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع

سجل أعلى سعر شراء عند 49.200 جنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وHSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.302 جنيه في البنك المركزي المصري.

واستقر السعر عند 49.170 جنيه للشراء و49.270 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس وQNB الأهلي.

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.070 جنيه مقابل 49.170 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة وبنك الكويت الوطني 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

