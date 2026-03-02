قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعزي الكويت في استشهاد رقيبين بالقوات البحرية بسبب الهجمات الإيرانية
لتفادي تأثر الحرب| مصر تضخ منتجات التصدير إلى السوق المحلية.. وخبير يعلق
نشاطر الشعب الإيراني آلامه.. أردوغان: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الجامع الأزهر يناقش وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر
أحمد سعيد

عقد الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، في ليلة 13 شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح ملتقى الجامع بعنوان: "وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف"، بمشاركة د. مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا، ود. محمد صلاح، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وقدم الملتقى حسن الشاذلي، المذيع بالتليفزيون المصري.

مجدي عبد الغفار: الذكر الصحيح وفهمه أساس صناعة الفكر الوسطي

وقال الدكتور د. مجدي عبد الغفار إن الوسطية في الإسلام ليست اختيارا، ولكن وسطية الإسلام هي الوصف الذاتي للإسلام، فالإسلام في وصفه الذاتي هو الوسطية، ليس اختيارا لنا، لذلك يقول الله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، وسطا عدلا، وخيرة الوسط ما كان عدلا، لذلك ننطلق من مفهوم الوسطية الذي ينبغي أن نجتمع حوله ونحن نرى المغالين وأيضا نرى المفرطين، ونحن ما بين الدائرتين لا إفراط ولا تفريط، ونعيش بفهم ما جاء به القرآن وما جاء به سيد الأنام، لكن بفهم صحيح وأنا أقول: "من أراد وسطية الفكر، فعليه بصحيح وفهم الذكر".

وأوضح رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا أنه إذا وجد صحيح الذكر وفهمه، وجدنا وسطية الفكر، أما الذين غالوا في فهم الذكر، فقد حدثت عندهم شطحات في الفكر، فغالوا في مواطن عديدة، وارتكبوا بالمغالاة جرائم كبيرة، فكان الانطلاق من وسطية الفكر من خلال الجامع والجامعة، في الأزهر الشريف، ومن خلال المناهج التي تدرس بين جنباته، لنأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله المستقيم بوسطية تامة، مشيرا إلى أن الدعوة التي تحمل الوسطية خطابها خطاب تسبيح، ولا تعرف خطاب التقبيح، والدعوة خطابها خطاب تأثير، ولا تعرف خطاب التكفير، كما أن خطابها خطاب الاحتواء ولا تعرف خطاب الإقصاء، وذلك انطلاقا من كتاب الله، ومن خلال سنة رسول الله، مصداقا لقوله تعالى: "نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ".

وبيّن أن الوسطية تكون ما بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وكما يقول شيخنا الغزالي: "الذي يقوم بترهيب الناس لا يخرج إلا شخصا مرعوبا، والذي يقوم على الترغيب فقط، لا يخرج إلا شخصا متساهلا، فالإسلام يجمع بين الاثنين، بين الترغيب والترهيب، لذلك الدعوة في وسطيتها تدور بين الإحسان قبل البيان، والترغيب قبل الترهيب، والتيسير لا التعسير، والتربية لا التعرية، فنحن نريد أن نربي بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا نريد أن ننطلق على الناس لنعري الناس ونكشف ظهور الناس ونكشف عورات الناس، ولكن عنوان ديننا أن يأخذ المستقيم بيد السقيم.

ومن جانبه، أوضح د. محمد صلاح أن الأزهر الشريف الذي بني قبل أكثر من ألف عام وصار منبرا لنشر الإسلام ولتعليم الدين، كانت معه في ذلك الوقت مدارس وجامعات أخرى تعرض الدين، لماذا استمر الأزهر، ولماذا لم يستمر غيره من هذه المدارس التي ربما أنفق عليها إنفاق كبير، والتي ربما روج لها ترويجا، والتي ربما نصرها السلطان نصرا، لكن هذه المدارس كانت تظهر وتأتيها فترة تعلو، ثم تهبط، ثم تنكمش ثم تزول. 

وأكد أن الأزهر منذ ألف عام وهو يبث الدين، والسر في ذلك هي الوسطية التي اتخذها الأزهر، فالأزهر لم يتخذ مذهبا فقهيا معينا يدعو الناس إليه، ويكون مذهب الدولة الرسمي، ويكون مصدر القوانين ويكون أسلوب التعبد، بل كنا نجلس في الأزهر نتعلم، تجد هذا شافعي، وهذا حنفي، وهذا مالكي، وإذا لم نجد حنبليا في كلية الشريعة، كانوا ينفقون بدلا ومكافأة لمن يلتحق بالمذهب الحنبلي، حتى تتكامل مذاهب أهل السنة، ونجلس معا لا فرق بين هذا ولا ذاك، فلم نجد إقصاء، ولم نجد تصغيرا من قيمة أحد، بل وجدنا في الأزهر الانفتاح على جميع المذاهب، فتجد الأزهري ليس حافظا فحسب، وإنما بجوار حفظه يعمل عقله، فعندنا مواد المنطق والبحث والمناظرة وأصول الفقه، وهو العلم الذي ازدوج فيه الرأي والسمع، واصطحب فيه العقل والنقل.

واختتم رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالتأكيد على أن مشايخنا كانوا يقولون لنا أن دراسة الفقه وحده ربما تقسي القلوب، فكنا نجد مع دراسة العقيدة والفقه، الأخلاق والتصوف، كما تعلمنا في الأزهر أنه لا تكفير ولا إقصاء، فهذه المعاني كلها هي الوسطية في أسمى معانيها، وأننا لا نقصي أحدا، وأننا لا نعتمد مذهبا واحدا، كما تعلمنا في الأزهر أن نجمع بين الثوابت والمتغيرات، فعندنا قطعيات وعندنا ظنيات، فمن قصر في القطعيات ضيع الدين، ومن غالى في الظنيات وحولها إلى أصول وقاتل عليها، فليس من الأزاهرة وليس من المنضبطين. 

وأضاف أن المسائل المجمع عليها كمسائل الميراث مثلا، من يعبث فيها، ومن يحاول أن يجعلها كفروع الدين الذي يقبل الرأي والرأي الآخر، فهذا يضيع الدين، وتعلمنا في المقابل أن عندنا فروع، وهي التي تسمى ظنيات، وربنا هو الذي أنزلها هكذا، وكان قادرا أن ينزل نصوصا قطعية لكل مسألة من مسائل الدين، فتطرف البعض وحادوا عن الوسطية لما أرادوا أن يجعلوا هذه الفروع أصولا، لما أرادوا أن يحملوا الناس على قول واحد، فهذا تضييع وبعد عن وسطية الإسلام.

الجامع الأزهر الأزهر شهر رمضان ليلة 13 شهر رمضان صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

المزيد