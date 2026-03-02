قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
ديني

مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر والسويس لتبادل وندب أعضاء هيئة التدريس

محمد شحتة

وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع جامعة السويس، برئاسة الدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، برعاية وحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن مذكرة التفاهم  جاءت في إطار رؤية مصر 2030م التي تنص على أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وأن يتم ربط ذلك بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن مذكرة التفاهم بين جامعتي الأزهر والسويس تضمنت تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، بجانب تبادل المنشورات العلمية والمعلومات.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضًا التعاون في تطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، بجانب التعاون في عقد وتنظيم برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضًا التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م نحو التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والمجتمع، بجانب التعاون في مجال الإرشاد المهني والخدمات، إضافة إلى التعاون في مجالات الأنشطة الطلابية.

الأزهر جامعة الأزهر جامعة السويس التعليم العالي الأساتذة أعضاء هيئة التدريس

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ممدوح عباس

تامر عبد الحميد: الزمالك يدرس منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي

الوداد

الوداد المغربي يعلن إصابة نجمه.. تفاصيل

أشرف بن شرقي

بن شرقي يدعم الشعب الفلسطيني: اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

