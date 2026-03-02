مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر والسويس لتبادل وندب أعضاء هيئة التدريس

وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع جامعة السويس، برئاسة الدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، برعاية وحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار رؤية مصر 2030م التي تنص على أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وأن يتم ربط ذلك بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن مذكرة التفاهم بين جامعتي الأزهر والسويس تضمنت تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، بجانب تبادل المنشورات العلمية والمعلومات.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضًا التعاون في تطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، بجانب التعاون في عقد وتنظيم برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضًا التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م نحو التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والمجتمع، بجانب التعاون في مجال الإرشاد المهني والخدمات، إضافة إلى التعاون في مجالات الأنشطة الطلابية.