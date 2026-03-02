بعد تحوله للأسود.. طرق سحرية لإعادة شكمان سيارتك يلمع كالجديد

تعد "شكمانات" السيارات (مخارج العادم) من أكثر الأجزاء التي تتعرض للاتساخ الشديد بسبب ترسبات الكربون والصدأ وحرارة المحرك العالية، ولكن استعادة لمعانها "كالجديد" ليس بالأمر المستحيل.

وبناءً على تقارير الخبراء في موقع "Jalopnik" الشهير، إليك الخطوات "السحرية" والعملية لتنظيف وتلميع مخارج العادم باحترافية تامة:

التنظيف الأولي وإزالة الأوساخ السطحية

تبدأ العملية بغسل الشكمان جيدًا باستخدام الماء وصابون غسيل السيارات العادي أو منظف الجنوط لإزالة الأتربة العالقة. وينصح تلخبراء بضرورة ترك الشكمان ليبرد تمامًا قبل البدء، واستخدام قفازات لحماية اليدين من رواسب الكربون والكيماويات.

ويمكنك استخدام فرشاة تنظيف أو قطعة قماش "مايكروفايبر" لفرك السطح الداخلي والخارجي للمخرج، مع الحرص على عدم رش الماء مباشرة وبقوة داخل أنبوب العادم لتجنب وصول الرطوبة إلى أجزاء المحرك الداخلية.

سر "السلك الناعم" للتخلص من الكربون العنيد

إذا كان الشكمان يعاني من طبقات سوداء سميكة من الكربون لا تزول بالصابون، فإن الحل السحري يكمن في استخدام "السلك الصوفي الناعم جدًا" (Fine Steel Wool) من درجة "0000".

يتم وضع القليل من الصابون أو المنظف على السلك ثم فرك المناطق المتضررة برفق؛ حيث يعمل هذا السلك على كشط الرواسب المعدنية والكربونية دون خدش الطبقة اللامعة للشكمان (سواء كانت كروم أو ستانلس ستيل).

وتعد هذه الخطوة هي الفارق الحقيقي في استعادة البريق الأصلي للمعدن، خاصة في الحواف التي تتراكم عليها الزيوت المحترقة.

التلميع النهائي والحماية طويلة الأمد

بعد إزالة كافة الرواسب، تأتي مرحلة التلميع باستخدام ملمع المعادن (Metal Polish).

يتم وضع كمية صغيرة من الملمع على قطعة قماش نظيفة أو أداة تلميع دائرية (Polishing Ball) يتم تركيبها على "الدريل" لتوفير الجهد والحصول على لمعان مرآتي.

وبعد الانتهاء، يوصي الخبراء بوضع طبقة حماية من "السيراميك" أو واكس خاص بالجنوط؛ حيث تساعد هذه الطبقة على منع التصاق الكربون مستقبلاً وتجعل عملية التنظيف القادمة أسهل بكثير، مما يحافظ على مظهر سيارتك جذابًا من الخلف دائمًا.