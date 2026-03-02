قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تحوله للأسود.. طرق سحرية لإعادة شكمان سيارتك يلمع كالجديد

شكمان السيارة
شكمان السيارة
عزة عاطف

تعد "شكمانات" السيارات (مخارج العادم) من أكثر الأجزاء التي تتعرض للاتساخ الشديد بسبب ترسبات الكربون والصدأ وحرارة المحرك العالية، ولكن استعادة لمعانها "كالجديد" ليس بالأمر المستحيل. 

وبناءً على تقارير الخبراء في موقع "Jalopnik" الشهير، إليك الخطوات "السحرية" والعملية لتنظيف وتلميع مخارج العادم باحترافية تامة:

 

التنظيف الأولي وإزالة الأوساخ السطحية

تبدأ العملية بغسل الشكمان جيدًا باستخدام الماء وصابون غسيل السيارات العادي أو منظف الجنوط لإزالة الأتربة العالقة. وينصح تلخبراء بضرورة ترك الشكمان ليبرد تمامًا قبل البدء، واستخدام قفازات لحماية اليدين من رواسب الكربون والكيماويات. 

ويمكنك استخدام فرشاة تنظيف أو قطعة قماش "مايكروفايبر" لفرك السطح الداخلي والخارجي للمخرج، مع الحرص على عدم رش الماء مباشرة وبقوة داخل أنبوب العادم لتجنب وصول الرطوبة إلى أجزاء المحرك الداخلية.

سر "السلك الناعم" للتخلص من الكربون العنيد

إذا كان الشكمان يعاني من طبقات سوداء سميكة من الكربون لا تزول بالصابون، فإن الحل السحري يكمن في استخدام "السلك الصوفي الناعم جدًا" (Fine Steel Wool) من درجة "0000". 

يتم وضع القليل من الصابون أو المنظف على السلك ثم فرك المناطق المتضررة برفق؛ حيث يعمل هذا السلك على كشط الرواسب المعدنية والكربونية دون خدش الطبقة اللامعة للشكمان (سواء كانت كروم أو ستانلس ستيل). 

وتعد هذه الخطوة هي الفارق الحقيقي في استعادة البريق الأصلي للمعدن، خاصة في الحواف التي تتراكم عليها الزيوت المحترقة.

التلميع النهائي والحماية طويلة الأمد

بعد إزالة كافة الرواسب، تأتي مرحلة التلميع باستخدام ملمع المعادن (Metal Polish). 

يتم وضع كمية صغيرة من الملمع على قطعة قماش نظيفة أو أداة تلميع دائرية (Polishing Ball) يتم تركيبها على "الدريل" لتوفير الجهد والحصول على لمعان مرآتي. 

وبعد الانتهاء، يوصي الخبراء بوضع طبقة حماية من "السيراميك" أو واكس خاص بالجنوط؛ حيث تساعد هذه الطبقة على منع التصاق الكربون مستقبلاً وتجعل عملية التنظيف القادمة أسهل بكثير، مما يحافظ على مظهر سيارتك جذابًا من الخلف دائمًا.

شكمان السيارة تلميع مخارج العادم تنظيف شكمان السيارة إزالة كربون الشكمان صيانة السيارة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

ترامب

ترامب: لا أستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

ترامب

ترامب: تمت تصفية خامنئي خلال إفطار مع دائرته المقرّبة

مطار دبي

مطارات دبي تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد إلغائها بسبب القصف الإيراني

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

