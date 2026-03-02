بعد اعتداءات جوية متكررة.. السودان يحذر إثيوبيا برد حاسم على انتهاك سيادته

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا، اليوم الإثنين، حذرت فيه السلطات الإثيوبية؛ بعد رصدها دخول طائرات من دون طيار إلى السودان، مؤكدة على حقه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

وقالت الخارجية السودانية، إن الحكومة ظلت تتابع طوال شهر فبراير، وبداية شهر مارس الحالي، دخول طائرات من دون طيار من الأراضي الإثيوبية، تتعامل مع أهداف داخل السودان.

وأضافت أن هذا السلوك العدائي مستنكرٌ ومرفوض، ويمثل انتهاكاً سافراً لسيادة السودان، وعدواناً صريحاً على الدولة السودانية.

وحذرت حكومة السودان، السلطات الإثيوبية، من مغبة هذه الأعمال العدائية، مؤكدة حقها في الدفاع عن سيادتها، ووحدة أراضيها، بما يكفل لها التصدي لمثل هذه الاعتداءات بالطرق والوسائل المختلفة.