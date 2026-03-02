«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور

تواصل وزارة النقل جهودها للحد من السلوكيات الخطرة على شبكة السكك الحديدية، عبر حملات توعية موسعة تستهدف منع إقامة المعابر غير الشرعية على القضبان أو العبور منها، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وتأثير سلبي على انتظام حركة القطارات.

وفي هذا الإطار، تمضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ حملة «سلامتك تهمنا»، التي تركز على رفع الوعي العام بمخاطر التعامل غير الآمن مع مرفق السكك الحديدية، خاصة ظاهرة العبور العشوائي وإقامة ممرات غير قانونية بين جانبي القضبان.

وتوضح الهيئة أن هذه الممارسات تتسبب سنويًا في حوادث جسيمة تؤدي إلى خسائر بشرية وتعطل مسير القطارات، ما ينعكس على آلاف الركاب والبضائع المنقولة يوميًا، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للمرفق.

وتؤكد وزارة النقل أن العبور الآمن يقتصر على المزلقانات الشرعية المجهزة بأنظمة تأمين وإشارات تحذيرية، مشددة على أن الالتزام باستخدامها يمثل الضمان الأساسي للحفاظ على الأرواح واستمرار انتظام التشغيل.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة السلامة على خطوط السكك الحديدية، بالتوازي مع تحديث المزلقانات وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، في محاولة للحد من الحوادث المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمرفق الحيوي.