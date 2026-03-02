أحمد موسى: أزمة في تصدير الفواكه والخضار إلى بعض الدول العربية بسبب الأحداث الراهنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحرب الراهنة بين إيران وإسرائيل لم تنتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لفت إلى أن الحرب قد تستمر أكثر من شهر.

وتطرق أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في مصر آمن تجنبًا لحدوث أي أزمة، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح والزيت والسكر، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، ولا توجد بها أي مشكلة، وأن هذا المخزون يكفي لمدة لا تقل عن 4 أو 5 شهور.

وتابع موسى: «مصر ليست لديها أزمة أمن غذائي، فالدولة أنشأت مخازن استراتيجية تحتوي على هذه الاحتياطات، والفول والبيض والخضار والفواكه متوافرة بكثرة في الأسواق».

وأشار إلى أن هناك أزمة في تصدير الفواكه والخضار إلى بعض الدول العربية بسبب الأحداث الراهنة، وقد يتم اللجوء إلى طرق برية أو بحرية لاستمرار تصدير هذه الصادرات للأشقاء.

وأضاف موسى أن مصر ليست لديها شكوى في ملف الطاقة، ولدينا الاحتياطات اللازمة، ولكن يجب علينا توخي الحذر جراء ما يحدث من تطورات في ارتفاع أسعار الغاز، خاصة بعد وقف تصدير قطر الغاز، بالإضافة إلى مشاكل مضيق هرمز.

ونوه أحمد موسى إلى أن العملية العسكرية الراهنة تؤثر على كافة الاقتصاديات، موضحًا أن أكثر من 90% من كميات الوقود تخرج من مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تواجه أزمة طاقة حيث ستأخذ ما تحتاجه من فنزويلا، ولكن المشكلة تكمن في أوروبا والصين، مؤكدًا أن هناك مشكلة في ملف الطاقة عالميًا وليست مقتصرة على مصر.

وأكمل أحمد موسى أن الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار القوات المسلحة احتفالًا بانتصارات العاشر من رمضان، حملت كلمته العديد من الرسائل المختلفة، موضحًا أن قرار الحرب ليس قرارًا سهلاً لأي دولة، وأن الرئيس السيسي حريص على منع حدوث أي أزمات تمس المصريين.