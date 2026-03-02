أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بشرح تأثير الحرب الإيرانية على المنطقة

اكد الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يخرج ويشرح للشعب ما يجري في المنطقة وتأثيره على المواطنين، بالإضافة إلى توضيح أوضاع مصر نتيجة الأحداث، والتأثيرات التي لحقت بالبلاد من العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب وضع خطة قصيرة المدى للوقت الراهن تشمل شهرًا، بالإضافة إلى خطة طويلة تتعامل مع التأثيرات التي تمس مصر، مؤكدًا أن الشفافية مطلوبة، وأنه يجب مصارحة الرأي العام وتحمل أي تبعات، مردفًا: "في ولعة، الناس مش بتنام وعايزة تعرف إيه اللي بيحصل، الناس قاعدة قدام التلفزيون بتابع ما يحدث

وتابع موسى: «عاوزين رئيس الوزراء يوضح لنا مدى تأثير العملية العسكرية على قطاع السياحة وقناة السويس».

وأردف: «حزب الله ضرب اليوم إسرائيل، ثم حدث عدوان أمريكي إسرائيلي على لبنان، وهذه خطورة وجود ميليشيات مسلحة تقوم بالضرب بدون الرجوع للحكومة، ومن يدفع الثمن هو الشعب اللبناني بسبب غباء حزب الله، ونحن لا نريد إلا الخير لكل الدول العربية».

وتابع موسى: «إيران اتخذت قرارًا غبيًا عندما قامت بضرب الدول العربية ومصالحها، إيران نسيت المرشد الإيراني، طيب أنت كحزب الله رايح تضرب ليه لصالح المرشد؟ شوف النزوح الذي حدث مع أهلنا في لبنان».

تابع: حزب الله ضرب صواريخ مموتتش فرخة بيها، صواريخ معملتش بـ 3 جنيه، انت عايز تأخذ بثأر الفقيه المرشد، إيران نفسها نسيت المرشد، شوف اللبنانيين دلوقتي في حالة نزوح.