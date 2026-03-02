ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا لتجاوز 3 دولارات للجالون لأول مرة منذ نوفمبر

تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3 دولارات للجالون، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتأثيره المباشر على إمدادات النفط العالمية.

وأدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردّ طهران الذي استهدف منشآت نفطية وسفن شحن في مضيق هرمز؛ إلى اضطراب الإمدادات، وارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت بأكثر من 5% ليقترب من 77 دولاراً للبرميل، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".

وانعكس هذا الارتفاع فوراً على أسعار الوقود؛ ما يشكل اختباراً سياسياً حساساً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، في وقت يعاني فيه الأمريكيون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى محللون أن أسعار البنزين مرشحة لمزيد من الارتفاع، إذ ن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط؛ قد ترفع سعر الجالون بنحو 25 سنتاً، بينما قد تؤدي أي أعطال في المصافي إلى زيادات أكبر.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الأسعار تجاوز 3 دولارات، وقد يصل هذا الأسبوع إلى 3.25 دولار للجالون.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بالفعل لـ 4 أسابيع متتالية قبل الهجمات، مع بدء تحول المصافي إلى وقود الصيف الأعلى تكلفة.

ويتوقع خبراء أن تضيف الأزمة الجيوسياسية الحالية مزيداً من الضغوط الصعودية على الأسعار خلال الأيام المقبلة.