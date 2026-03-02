انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

كشف برنامج ET بالعربي عن تفاصيل التقرير الطبي الخاص بـ مي عز الدين.

وأوضح التقرير أن مي عز الدين تعاني من انتشار كثيف للصديد في المعدة والأمعاء، مما أدى إلى التصاق الأمعاء وضغط على الحوض، وقد استدعى ذلك إجراء عملية جراحية عاجلة لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

وكان قد فاجأ أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين، جمهورها بإعلانه عن خضوعها لجراحة دقيقة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة منذ أسبوع.

وقال أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، إنها تعرضت لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحيًا، مساء أمس الخميس.





