قطر توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الإثنين أنها أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب الهجمات العسكرية على منشآت في رأس لفان ومسيعيد.



كما أعلن بنك أبوظبي التجاري يوم الاثنين أن المشكلات التقنية تؤثر على بعض منصات العملاء وتطبيق الهاتف المحمول الخاص به، حيث تسببت انقطاعات أوسع في الطاقة والاتصال في ضرب مراكز البيانات الإقليمية في أعقاب الضربات الإيرانية في جميع أنحاء الخليج.

يأتي انقطاع الخدمة في بنك أبوظبي التجاري في الإمارات العربية المتحدة في وقتٍ واجهت فيه مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في البحرين والإمارات اضطراباتٍ عقب الهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

يُعد بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، وتملك حكومة أبوظبي أغلبية أسهمه من خلال صندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار"، الذي يمتلك حصة 60.69%.

لم يتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري يوم الاثنين بعد أن علّقت هيئة أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يومي 2 و3 مارس، عقب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على البلاد.

تسببت الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في أوسع اضطرابٍ اقتصادي في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، مما أجبر على إغلاق المطارات، وتوقف عمليات الموانئ، وأحدث صدمةً في الأسواق المالية.

وطالت هذه الهجمات، التي شُنّت ردًا على هجومٍ أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران، جميع دول الخليج الرئيسية.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الإمارات العربية المتحدة، وسط دوي انفجارات مدوية لليوم الثالث على التوالي في دبي وأبو ظبي يوم الاثنين.