الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسعا على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الدفاع بيت هيجيست، إن "تقييم الأضرار سيستغرق وقتاً".

وأشار كين إلى أن قوات إضافية في طريقها إلى الشرق الأوسط للمساعدة في العملية في إيران.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث، هذه أعنف عملية جوية في التاريخ، ومن جانب آخر، قال علي لاريجاني إن بلاده "أعدت نفسها لحرب طويلة"، وذلك تعليقًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مهلة الأسابيع الأربعة.

وأكد لاريجاني أن إيران، على عكس الولايات المتحدة، وضعت في حساباتها احتمالات مواجهة ممتدة، في إشارة إلى استعداد طهران لتحمل تداعيات تصعيد طويل الأمد، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

مع تصاعد المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديراته للمدة التي قد تستغرقها الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة وإسرائيل مستعدتان لمواصلة العمليات العسكرية بوتيرة عالية، مع الحفاظ على الاحتياطيات العسكرية الضرورية لأي سيناريو مستقبلي.

وبدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران منذ نهاية فبراير، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من قيادات الصف الأول، في تصعيد وصفته وسائل إعلام دولية بأنه الأخطر منذ عقود.

وتزامنت هذه العمليات مع الردود الإيرانية من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية وأهداف إسرائيلية في المنطقة، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق المواجهات.