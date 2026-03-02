قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برنامج (نجوم زاهرة) للدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام ومدير المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، حيث يلقي الضوء على العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا ويوضح تاريخ العلاقات بين البلدين وأوجه التشابه بينهما مُشيرًا إلى جهود خريجي الأزهر في دعم وتوطيد هذه العلاقات.

وأكد الدكتور حسام شاكر، أن الأزهر رسّخ العلاقات العلمية بين البلدين، والتي أثمرت عن تفقه وتعلّم وروابط نسب شريفة انتفعت بها ذرية الأسرة المصرية والإندونيسية مبينًا أن من تلك الصلات العلمية التي امتد أثرها في الذرية زواج الإندونيسي برهان الدين لوبيس من المصرية نبيلة عبدالفتاح فقد تقدم إلى خطبتها عندما كان يدرس في مصر لكنها ترددت في البداية لتخوفها من بعد المسافة بين البلدين واختلاف العادات والتقاليد لكنها أعلنت موافقتها نظرًا لما رأته من أخلاق كريمة في الخاطب، وسافرت معه إلى إندونيسيا بعد عام من زواجها في مصر.

وتابع حسام شاكر: وهناك، واصلت سعيها في طلب العلم؛ حيث عملت في مكتبة جامعة شريف هداية الله في مرحلة نشأتها، وأكملت دراساتها العليا فحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه.

كما تولت منصب عميدة كلية الآداب بهذه الجامعة، لتصبح بذلك أول عميدة لها، وصارت من الشخصيات البارزة في التعليم الإندونيسي.

واستكمل د.حسام أن صلة النسب التي استمدت قوتها من العلاقات العلمية امتدت لتنتفع منها ذرية الدكتورة نبيلة حيث أنجبت بنين وبنات منهم من درسوا في الأزهر الشريف واستكملوا حياتهم في إندونيسيا وشغلوا أرقى المناصب العلمية والإدارية.

وذكر حسام شاكر، أن ابنتها الدكتورة أماني برهان الدين، تولت رئاسة جامعة شريف هداية الله في المدة من: 2019م حتى 2023م ، وابنتها الدكتورة إلهام سري، تولت إدارة صندوق الحج بوزارة الشئون الدينية لعدة سنوات ثم انتقلت للعمل كمديرة للشئون الأكاديمية بجامعة شريف هداية الله.

يذكر أن الدكتورة نبيلة لوبيس، كانت حريصة على زيارة مصر وقد وافتها المنية منذ يومين وصلى عليها وكيل الأزهر صلاة الجنازة في الجامع الأزهر.