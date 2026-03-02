ترامب: تمت تصفية خامنئي خلال إفطار مع دائرته المقرّبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني علي خامنئي "تمت تصفيته" أثناء وجوده على مائدة الإفطار برفقة دائرته المقربة، مشيرًا في مقابلة مع فوكس نيوز إلى أن العملية جرت بشكل مباغت.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بحماس خلال المقابلة، أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

أعلنت تقارير إيرانية، استشهاد زوجة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على طهران.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على العملية لوكالة أسوشييتد برس بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تراقب تحركات كبار المسؤولين الإيرانيين.

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة

ولا سيما المرشد الأعلى علي خامنئي، منذ أشهر، وأضاف المصدر أن الوكالة تبادلت المعلومات مع المسؤولين الإسرائيليين، وأن توقيت ضربات نهاية الأسبوع عُدّل جزئياً بناءً على هذه المعلومات.

ومن جانب أخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن العملية العسكرية الأمريكية أسفرت عن القضاء على 48 قائدا إيرانيا في الوقت نفسه.

وأوضح ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك أسلحة نووية خلال أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة وتستهدف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حاسمة لمنع تهديد نووي محتمل من طهران.

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.