بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
ترامب: لا أريد مواصلة حرب إيران طويلا وأعتقد استمرارها لـ4 أسابيع

هاني حسين

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل جيد والموجة الكبيرة من الضربات لم تحدث بعد وستأتي قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب:"لا أريد أن تستمر العملية في إيران طويلا وأعتقد أنها ستستمر لـ4 أسابيع".

وأضاف ترامب:" نريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم والوضع في إيران غير آمن".

وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.


وقال لاريجاني - على منصة "إكس" بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - "إن إيران لم تكن البادئة بأي حرب.. وإننا سنمضي، من دون اكتراث بالتكاليف، في الدفاع الحازم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات".


وأضاف: أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا.

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

