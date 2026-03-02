ترامب: لا أريد مواصلة حرب إيران طويلا وأعتقد استمرارها لـ4 أسابيع

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل جيد والموجة الكبيرة من الضربات لم تحدث بعد وستأتي قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب:"لا أريد أن تستمر العملية في إيران طويلا وأعتقد أنها ستستمر لـ4 أسابيع".

وأضاف ترامب:" نريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم والوضع في إيران غير آمن".

وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.



وقال لاريجاني - على منصة "إكس" بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - "إن إيران لم تكن البادئة بأي حرب.. وإننا سنمضي، من دون اكتراث بالتكاليف، في الدفاع الحازم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات".



