ترامب يكشف عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران.. و3 سيناريوهات ترسم ملامح المواجهة

ترامب يكشف جدول زمني محتمل للحرب مع إيران و3 سيناريوهات ترسم ملامح المواجهة
ترامب يكشف جدول زمني محتمل للحرب مع إيران و3 سيناريوهات ترسم ملامح المواجهة
ياسمين القصاص

في ظل احتدام التوتر بين إيران والولايات المتحدة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديراته للمدة التي قد تستغرقها العمليات العسكرية الجارية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة الهجوم لأسابيع عدة إذا اقتضت الضرورة، وسط تحذيرات من تداعيات استراتيجية أوسع على المدى البعيد.

استعداد عسكري لأربعة إلى خمسة أسابيع

وبحسب ما نقلته نيويورك تايمز، أوضح ترامب في اتصال هاتفي قصير أمس أن الجيش الأمريكي مستعد لمواصلة الهجمات على إيران لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع "إذا لزم الأمر".

وأكد أن الحفاظ على وتيرة العمليات لن يكون صعبا على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم إقراره بإمكانية وقوع خسائر أمريكية إضافية. 

كما شدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية تمتلك مخزونا كافيا من القوات والصواريخ والقنابل يتيح لها الاستمرار في العمليات العسكرية متى اقتضت الحاجة.

وأضاف: "لدينا كميات هائلة من الذخيرة، وهي مخزنة في مواقع مختلفة حول العالم"، في إشارة إلى الجاهزية اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، لم يتطرق ترامب إلى المخاوف التي أبدتها دوائر داخل البنتاغون بشأن احتمال استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، والتي يعتبرها خبراء عسكريون حيوية في سيناريوهات أخرى محتملة، مثل تصاعد التوتر حول تايوان أو أي تحركات روسية في أوروبا.

3 سيناريوهات لمستقبل إيران

وخلال المقابلة التي استمرت نحو ست دقائق، عرض ترامب تصورات متعددة لشكل النظام الإيراني بعد الضربات المشتركة الأمريكية–الإسرائيلية، يمكن تلخيصها في ثلاثة خيارات رئيسية:

1. نموذج "فنزويلا"

وأشار ترامب إلى احتمال الاكتفاء بإقصاء المرشد الأعلى مع الإبقاء على مؤسسات الدولة، لكن بقيادة أكثر تعاونا مع واشنطن، مستلهما في ذلك نموذج التعامل مع نيكولاس مادورو في فنزويلا.

غير أن الصحيفة اعتبرت هذا الطرح مبسطا، موضحة أن الوضع في إيران أكثر تعقيدا وخطورة، نظرا لامتلاكها قدرات عسكرية واسعة، فضلا عن الانقسامات التاريخية داخل المجتمع الإيراني، إضافة إلى استمرار برنامجها النووي النشط، بخلاف الحالة الفنزويلية.

2. تسليم الحرس الثوري سلاحه

وعبر ترامب عن أمله في أن يقدم قادة الحرس الثوري الإيراني على تسليم أسلحتهم للشعب "ببساطة"، في خطوة قد تمهد لتغيير داخلي دون انهيار شامل للدولة.

3. انتفاضة داخلية لإسقاط النظام

في طرح بدا أكثر ميلا لاحقا، ألمح ترامب إلى أن الإيرانيين قد يسقطون النظام بأنفسهم، قائلا إن القرار يعود إليهم، وإنهم تحدثوا عن هذا الاحتمال لسنوات، معتبرا أن "الفرصة باتت متاحة الآن".

بين الجاهزية العسكرية وتعقيدات الواقع

جدير بالذكر، أن تصريحات ترامب تكشف عن ثقة بقدرة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط العسكري، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تساؤلات حول الكلفة الاستراتيجية والسياسية لأي صراع ممتد، خاصة في ظل تشابك الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بإيران.

