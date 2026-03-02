خبير عسكري: الطائرات الشبح الأمريكية نفذت ضربة إيران.. وطهران لن ترضخ لشروط ترامب

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن الضربة التي استهدفت مواقع داخل إيران نُفذت بواسطة طائرات شبح أمريكية، مشيرًا إلى أن الاستهداف طال عناصر تابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري، في عملية عسكرية حملت رسائل استراتيجية واضحة.

مطالب الرئيس الأمريكي

وأوضح الخبير العسكري ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيران لن تستجيب لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسليم السلاح من قبل القوتين الإيرانيتين، مؤكدًا أن طبيعة النظام الإيراني لا تسمح بتقديم تنازلات من هذا النوع تحت الضغط العسكري.

وأضاف أن ترامب أشار إلى احتمال امتداد الحرب لنحو أربعة أسابيع، وهو سيناريو يصب في مصلحة تل أبيب، التي ترى في استمرار المواجهة استنزافًا طويل الأمد لطهران، على غرار ما جرى في لبنان، حيث بدت الساحة وكأنها «كتاب مفتوح وسماء مفتوحة» أمام العمليات العسكرية.

أبرز المرشحين لخلافة المرشد الإيراني

وفي سياق متصل، لفت محيي الدين إلى أن رجل الدين الإيراني علي رضا أعرافي، عضو مجلس صيانة الدستور، يُعد من أبرز المرشحين لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أن مجلس القيادة المحتمل في حال تشكيله سيكون مؤقتًا بطبيعته، ولن يمتلك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة الإيرانية.