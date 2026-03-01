ترامب: الهجوم العسكري على إيران من أعقد العمليات الهجومية للولايات المتحدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الهجوم العسكري على إيران من أعقد العمليات الهجومية للولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “ضربنا مئات الأهداف في إيران بما في ذلك منشآت للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي وتسع سفن بالإضافة إلى مبنى بحري، مؤكدا أن العمليات العسكرية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا”.

وتابع الرئيس الأمريكي ترامب، أن النظام الإيراني بصواريخه بعيدة المدى وأسلحته النووية سيشكل تهديدا خطيرا لكل أمريكي، مؤكدا أنه تم القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية برمتها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم، موجها رسالة للشعب الإيراني بأن الولايات المتحدة تقف معهم.