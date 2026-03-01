قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
إيران: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
أمينة خليل: بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي
وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر
4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي
«التجارة البحرية البريطانية»: إصابة سفينة أخرى على مقربة من سلطنة عمان
الحكومة تستعد بخطة عمل واضحة لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية
الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية
أخبار البلد

محمد إبراهيم

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجاهزية والإستعداد القتالى لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، استمع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعرض تقديمي تضمن أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية .

تلى ذلك تفقد القائد العام للقوات المسلحة لنماذج من منظومة التطوير والجاهزية القتالية للدفاع الجوى والخدمات الطبية عكست الاستعداد القتالي للمنطقة المركزية العسكرية.

كما شارك عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية ليظل رجال القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات للإهتمام بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

كما أوصى وزير الدفاع رجال القوات المسلحة بمواصلة البحث والإطلاع للارتقاء بمستوى الوعى ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومى المصرى .

وأعرب وزير الدفاع عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود للحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه  .

وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر المنطقة المركزية العسكرية القوات المسلحة

