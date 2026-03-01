وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجاهزية والإستعداد القتالى لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، استمع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعرض تقديمي تضمن أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية .

تلى ذلك تفقد القائد العام للقوات المسلحة لنماذج من منظومة التطوير والجاهزية القتالية للدفاع الجوى والخدمات الطبية عكست الاستعداد القتالي للمنطقة المركزية العسكرية.

كما شارك عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية ليظل رجال القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات للإهتمام بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

كما أوصى وزير الدفاع رجال القوات المسلحة بمواصلة البحث والإطلاع للارتقاء بمستوى الوعى ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومى المصرى .

وأعرب وزير الدفاع عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود للحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه .