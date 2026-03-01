عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تتزايد المؤشرات حول عودة إحدى أشهر أيقونات الراليات في تاريخ الصانع الياباني، بعد رصد سيارة اختبارية مموهة بالكامل تحمل شعارات Toyota أثناء تجارب على طرق رالي في البرتغال، ما أعاد الحديث بقوة عن احتمال إحياء اسم Toyota Celica من جديد.

التحركات الأخيرة داخل تويوتا تعزز هذه التكهنات، خاصة بعد منح قسم الأداء الرياضي GR استقلالية أوسع ليعمل كعلامة قائمة بذاتها، باستراتيجية تسويقية وميزانية منفصلة، وخطة طرازات أكثر جرأة خلال السنوات المقبلة، هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في استعادة الإرث الرياضي للشركة، خصوصا في فئة السيارات عالية الأداء.

خلال الأشهر الماضية، ترددت أنباء عن تطوير محركات جديدة بأربع وثماني أسطوانات لطرازات GR المستقبلية، إلى جانب العمل على أجيال أقوى وأكثر تطورا من سوبرا و86، مع تلميحات متكررة بشأن إعادة إحياء سيليكا وMR2، وفي خضم هذه الأجواء، جاءت لقطات السيارة الغامضة لتشعل الحماس مجددا.

رغم التمويه الكثيف، توحي أبعاد السيارة بأنها كوبيه مدمجة بارتفاع طفيف عن الأرض، أقرب إلى سيارات الرالي الحديثة من كونها مجرد نسخة مطورة من طراز قائم خط السقف مختلف بوضوح عن يارس، كما أن النسب العامة لا تتطابق مع 86 المعروفة بالدفع الخلفي، بينما تبدو السيارة أقرب من حيث الفكرة إلى سيارة سيدان رياضية مدمجة ولكن بعدد أبواب أقل وبهيئة أكثر شراسة، مع غطاء محرك مزود بفتحات تهوية بارزة.

هذا التفصيل الأخير تحديدا يلمح إلى تجهيزات ميكانيكية جادة، خصوصا أن فئة الرالي العليا تعتمد على نظام دفع كلي، ما يستبعد أن تكون السيارة مجرد تطوير لطراز تقليدي، وإذا كانت الخطة تتضمن ظهور السيارة في موسم رالي 2027، فمن المتوقع أن تتضح الصورة تدريجيا قبل نهاية 2026.