قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
كريم عاطف

تتزايد المؤشرات حول عودة إحدى أشهر أيقونات الراليات في تاريخ الصانع الياباني، بعد رصد سيارة اختبارية مموهة بالكامل تحمل شعارات Toyota أثناء تجارب على طرق رالي في البرتغال، ما أعاد الحديث بقوة عن احتمال إحياء اسم Toyota Celica من جديد.

التحركات الأخيرة داخل تويوتا تعزز هذه التكهنات، خاصة بعد منح قسم الأداء الرياضي GR استقلالية أوسع ليعمل كعلامة قائمة بذاتها، باستراتيجية تسويقية وميزانية منفصلة، وخطة طرازات أكثر جرأة خلال السنوات المقبلة، هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في استعادة الإرث الرياضي للشركة، خصوصا في فئة السيارات عالية الأداء.

خلال الأشهر الماضية، ترددت أنباء عن تطوير محركات جديدة بأربع وثماني أسطوانات لطرازات GR المستقبلية، إلى جانب العمل على أجيال أقوى وأكثر تطورا من سوبرا و86، مع تلميحات متكررة بشأن إعادة إحياء سيليكا وMR2، وفي خضم هذه الأجواء، جاءت لقطات السيارة الغامضة لتشعل الحماس مجددا.

رغم التمويه الكثيف، توحي أبعاد السيارة بأنها كوبيه مدمجة بارتفاع طفيف عن الأرض، أقرب إلى سيارات الرالي الحديثة من كونها مجرد نسخة مطورة من طراز قائم خط السقف مختلف بوضوح عن يارس، كما أن النسب العامة لا تتطابق مع 86 المعروفة بالدفع الخلفي، بينما تبدو السيارة أقرب من حيث الفكرة إلى سيارة سيدان رياضية مدمجة ولكن بعدد أبواب أقل وبهيئة أكثر شراسة، مع غطاء محرك مزود بفتحات تهوية بارزة.

هذا التفصيل الأخير تحديدا يلمح إلى تجهيزات ميكانيكية جادة، خصوصا أن فئة الرالي العليا تعتمد على نظام دفع كلي، ما يستبعد أن تكون السيارة مجرد تطوير لطراز تقليدي، وإذا كانت الخطة تتضمن ظهور السيارة في موسم رالي 2027، فمن المتوقع أن تتضح الصورة تدريجيا قبل نهاية 2026. 

الصانع الياباني الراليات TOYOTA البرتغال Toyota Celica سوبرا سيليكا تويوتا سيليكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

ترشيحاتنا

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

د. أحمد معبد في ملتقى الأزهر

أحمد معبد في ملتقى الأزهر : الطعن في السنة طعنٌ ببيان القرآن وأحكامه

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

أحمد معبد عبدالكريم: بدون السنة لن نعرف أحكام الإسلام

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد