بيكاتشو يغزو لوحات القيادة 2026‏.. هيونداي تطلق نظام ‏‏بوكيمون الرقمي الجديد في سياراتها ‏

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نظام رقمي جديد مستوحى من عالم بوكيمون، ‏ليحول شاشات القيادة داخل سياراتها إلى تجربة تفاعلية نابضة بالحياة بدءا من ‏موديلات 2026.‏

الخطوة تأتي في إطار توجه شركة هيونداي لتعزيز الطابع الشخصي والترفيهي ‏داخل المقصورة، بحيث لم تعد لوحة العدادات مجرد شاشة لعرض السرعة ‏والبيانات، بل مساحة رقمية تعكس ذوق السائق واهتماماته.‏

هيونداي بوكيمون

النظام الجديد من عالم بوكيمون يعيد تصميم واجهة المستخدم بالكامل في السيارات ‏المزودة بشاشتين قياس 12.3 بوصة، حيث تتغير الرسومات وعدادات السرعة ‏وقوائم الملاحة وحتى الأصوات الترحيبية عند تشغيل وإيقاف المحرك، ويستطيع ‏المستخدم الاختيار بين ثيمين رئيسيين، أحدهما بطابع بيكاتشو الحيوي بألوانه ‏الصفراء وتأثيراته الكهربائية، والآخر بألوان هادئة مستوحاة من شخصيات أخرى ‏في السلسلة، ما يضفي أجواء مرحة دون التأثير على وضوح الرؤية أو تركيز ‏السائق.‏

هيونداي بوكيمون

الميزة متاحة حصريا للسيارات العاملة بنظام "‏ccNC‏" الأحدث من هيونداي، ‏وتشمل حاليا طرازات مثل هيونداي سوناتا وهيونداي باليسايد وهيونداي ستاريا ‏إضافة إلى عائلة هيونداي أيونيك الكهربائية، وتشير التوقعات إلى توسع الإتاحة ‏تدريجيا في أسواق أخرى خارج كوريا الجنوبية.‏

هيونداي بوكيمون



ومن أبرز مزايا النظام: تكامل الرسوم المتحركة مع شاشتي العدادات والترفيه، ‏إمكانية التبديل الفوري بين الواجهة الكلاسيكية وواجهة بوكيمون، وارتباط الثيم ‏بحساب المستخدم بشكل دائم بعد الشراء، كما أن التحديث برمجي بالكامل، ما يعني ‏عدم تأثيره على أداء المحرك أو استهلاك الوقود.‏

هيونداي بوكيمون

تبلغ تكلفة الثيم في السوق الكوري نحو 29,900 وون (قرابة 82 ريالا سعوديا)، ‏وهو سعر رمزي نسبيا مقابل تجربة رقمية مختلفة تستهدف جذب فئة الشباب ‏وتعزيز جاذبية العلامة في سوق يتجه بقوة نحو التقنيات التفاعلية داخل المركبات.‏