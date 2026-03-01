بيكاتشو يغزو لوحات القيادة 2026‏.. هيونداي تطلق نظام ‏‏بوكيمون الرقمي الجديد في سياراتها ‏

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نظام رقمي جديد مستوحى من عالم بوكيمون، ليحول شاشات القيادة داخل سياراتها إلى تجربة تفاعلية نابضة بالحياة بدءا من موديلات 2026.
الخطوة تأتي في إطار توجه شركة هيونداي لتعزيز الطابع الشخصي والترفيهي داخل المقصورة، بحيث لم تعد لوحة العدادات مجرد شاشة لعرض السرعة والبيانات، بل مساحة رقمية تعكس ذوق السائق واهتماماته.
النظام الجديد من عالم بوكيمون يعيد تصميم واجهة المستخدم بالكامل في السيارات المزودة بشاشتين قياس 12.3 بوصة، حيث تتغير الرسومات وعدادات السرعة وقوائم الملاحة وحتى الأصوات الترحيبية عند تشغيل وإيقاف المحرك، ويستطيع المستخدم الاختيار بين ثيمين رئيسيين، أحدهما بطابع بيكاتشو الحيوي بألوانه الصفراء وتأثيراته الكهربائية، والآخر بألوان هادئة مستوحاة من شخصيات أخرى في السلسلة، ما يضفي أجواء مرحة دون التأثير على وضوح الرؤية أو تركيز السائق.
الميزة متاحة حصريا للسيارات العاملة بنظام "ccNC" الأحدث من هيونداي، وتشمل حاليا طرازات مثل هيونداي سوناتا وهيونداي باليسايد وهيونداي ستاريا إضافة إلى عائلة هيونداي أيونيك الكهربائية، وتشير التوقعات إلى توسع الإتاحة تدريجيا في أسواق أخرى خارج كوريا الجنوبية.
ومن أبرز مزايا النظام: تكامل الرسوم المتحركة مع شاشتي العدادات والترفيه، إمكانية التبديل الفوري بين الواجهة الكلاسيكية وواجهة بوكيمون، وارتباط الثيم بحساب المستخدم بشكل دائم بعد الشراء، كما أن التحديث برمجي بالكامل، ما يعني عدم تأثيره على أداء المحرك أو استهلاك الوقود.
تبلغ تكلفة الثيم في السوق الكوري نحو 29,900 وون (قرابة 82 ريالا سعوديا)، وهو سعر رمزي نسبيا مقابل تجربة رقمية مختلفة تستهدف جذب فئة الشباب وتعزيز جاذبية العلامة في سوق يتجه بقوة نحو التقنيات التفاعلية داخل المركبات.