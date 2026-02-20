سعر ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية| صور

تعد السيارة هيونداي باليسيد من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها عبر عدد من الفئات وبسعر يبدأ من 173,490 ريال سعودي.

أداء ومحرك هيونداي باليسيد

تعتمد هيونداي باليسيد 2026 على منظومة ميكانيكية حديثة ترتكز إلى محرك سعة 2.5 لتر مزود بشاحن تيربو وتقنية الحقن المباشر GDI، ما يمنح السيارة قدرة تبلغ 277 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 421 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات يوفر، مع نظام الدفع الرباعي للعجلات.

هيونداي باليسيد

تصميم هيونداي باليسيد

تحضر باليسيد 2026 بمظهر خارجي رياضية، حيث تمتلك مصابيح أمامية بتقنية LED مع خاصية التشغيل التلقائي، إلى جانب إضاءة نهارية، وتستند السيارة إلى جنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة، بينما يتكامل التصميم الخلفي مع جناح مدمج يتوسطه ضوء فرامل علوي، ومصابيح خلفية LED.

هيونداي باليسيد

تجهيزات هيونداي باليسيد

توفر باليسيد مساحة واسعة تتسع للعائلة، حيث زودت المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتبريد، كما تحظى مقاعد الصفين الثاني والثالث بخيارات تدفئة، إضافة إلى تهوية لمقاعد الصف الثاني، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وإضاءة داخلية محيطية تعزز أجواء المقصورة.

هيونداي باليسيد

وتقدم السيارة بفتحات تهوية مخصصة للركاب في الخلف، وتضم المقصورة فتحة سقف بانورامية، إلى جانب مقود كهربائي متعدد الوظائف يتيح التحكم بالأنظمة المختلفة بسهولة، مع إمكانية تشغيل السيارة والأنظمة الترفيهية عبر بصمة الإصبع.

هيونداي باليسيد

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة لمس عالية الدقة بقياس 8 بوصات تدعم نظام الملاحة الذكي، ويتوافق النظام المعلوماتي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بينما يتولى نظام صوتي فاخر من Bose مكوّن من 14 سماعة.

هيونداي باليسيد ووسائل الحماية

زودت السيارة بسبع وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائر الهوائية إضافة إلى وسادة لركبة السائق، كما تتوفر أنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر.

هيونداي باليسيد

وتشمل باقة المساعدة على القيادة نظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام تفادي الاصطدام في النقطة العمياء، سواء أثناء القيادة أو عند الرجوع للخلف.

وتدعم السيارة خاصية الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وجانبية وخلفية، ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى الكبح التلقائي، وفرامل يد إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي.

هيونداي باليسيد

أسعار هيونداي باليسيد 2026 في السوق السعودي

تتوفر هيونداي باليسيد 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف من حيث مستوى التجهيز، حيث تبدأ الأسعار من 173,490 ريال سعودي لفئة GL بنظام دفع ثنائي، فيما تبلغ قيمة فئة GLS المزودة بدفع كلي 196,490 ريال سعودي، أما الفئة الأعلى كاليجرافي ذات الدفع الكلي فتصل إلى 236,740 ريال سعودي.