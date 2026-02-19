تحت المليون جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا، والتي تشكل أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أحدث الأسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت السيارة رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

زودت السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 899,000 و 1,095,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

دعمت السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 795,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تستمد شيري تيجو 7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 929,000 و 999,000 جنيه.

ساوايست اس 05

زودت السيارة بمحرك تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة ساوايست اس 05 بسعر 949,000 جنيه.