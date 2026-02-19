فولكس فاجن أطلس 2027 تظهر لأول مرة.. صور

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن أطلس موديل 2027، وتنتمي فاجن أطلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات فولكس فاجن أطلس موديل 2027

زودت سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED متصلة، وشبك أمامي ضخم يمنحها نظرة هجومية، وبها صف ثالث من المقاعد، ويوجد بـ المقصورة على خامات أكثر فخامة .

محرك فولكس فاجن أطلس موديل 2027

تحصل سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام 4Motion للدفع الرباعي .

سعر فولكس فاجن أطلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس في صناعة السيارات

في عام 1934 أمر أدولف هتلر بتصميم سيارة اقتصادية، وتولى المهندس فرديناند بورش تطويرها، لتتأسس شركة "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" في 28 مايو 1937.

وفي عام 1938 تم وضع حجر الأساس للمصنع الرئيسي، وأطلق على السيارة اسم "Käfer" (الخنفساء أو البيتل).

وبعد ذلك أعاد البريطانيون تشغيل المصنع الذي دمرته الحرب، وبدأ الإنتاج التجاري للبيتل (Type 1) التي حققت نجاحاً عالمياً هائلاً كسيارة متينة ورخيصة، وبعدها توسعت الشركة عالمياً، وأطلقت طرازات جديدة مثل "Type 3" و"Type 4"، وفي عام 1974 أطلقت الشركة طراز "جولف" (Golf)، الذي أصبح واحد من أكثر السيارات مبيعاً في التاريخ، ليحل محل البيتل كنموذج أساسي للشركة.

ووسعت مجموعة فولكس فاجن Wikipedia نشاطها عبر الاستحواذ على شركات كبرى مثل أودي، وسيات، وسكودا، وبنتلي، ولامبورجيني، وبورشه.