حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن أطلس 2027 تظهر لأول مرة.. صور

فولكس فاجن أطلس موديل 2027
فولكس فاجن أطلس موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن أطلس موديل 2027، وتنتمي فاجن أطلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فولكس فاجن أطلس موديل 2027

مواصفات فولكس فاجن أطلس موديل 2027

زودت سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED متصلة، وشبك أمامي ضخم يمنحها نظرة هجومية، وبها صف ثالث من المقاعد، ويوجد بـ المقصورة على خامات أكثر فخامة .

محرك فولكس فاجن أطلس موديل 2027

فولكس فاجن أطلس موديل 2027

تحصل سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام 4Motion للدفع الرباعي .

سعر فولكس فاجن أطلس موديل 2027

فولكس فاجن أطلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن أطلس موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس في صناعة السيارات 

في عام 1934 أمر أدولف هتلر بتصميم سيارة اقتصادية، وتولى المهندس فرديناند بورش تطويرها، لتتأسس شركة "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" في 28 مايو 1937.

فولكس فاجن أطلس موديل 2027

وفي عام 1938 تم وضع حجر الأساس للمصنع الرئيسي، وأطلق على السيارة اسم "Käfer" (الخنفساء أو البيتل).

وبعد ذلك أعاد البريطانيون تشغيل المصنع الذي دمرته الحرب، وبدأ الإنتاج التجاري للبيتل (Type 1) التي حققت نجاحاً عالمياً هائلاً كسيارة متينة ورخيصة، وبعدها توسعت الشركة عالمياً، وأطلقت طرازات جديدة مثل "Type 3" و"Type 4"، وفي عام 1974 أطلقت الشركة طراز "جولف" (Golf)، الذي أصبح واحد من أكثر السيارات مبيعاً في التاريخ، ليحل محل البيتل كنموذج أساسي للشركة.

فولكس فاجن أطلس موديل 2027

ووسعت مجموعة فولكس فاجن Wikipedia نشاطها عبر الاستحواذ على شركات كبرى مثل أودي، وسيات، وسكودا، وبنتلي، ولامبورجيني، وبورشه.

