دايو ليجانزا أوتوماتيك سعرها 220 ألف جنيه

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو ليجانزا موديل 2005

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو ليجانزا موديل 2005، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات دايو ليجانزا موديل 2005 الخارجية

دايو ليجانزا موديل 2005

تمتلك سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، ومصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش، وإشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

محرك دايو ليجانزا موديل 2005

دايو ليجانزا موديل 2005

تستمد سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة دايو ليجانزا موديل 2005 الداخلية

دايو ليجانزا موديل 2005

زودت مقصورة سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر دايو ليجانزا موديل 2005

دايو ليجانزا موديل 2005

تباع سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.