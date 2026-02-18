قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
تكنولوجيا وسيارات

دايو ليجانزا أوتوماتيك سعرها 220 ألف جنيه

دايو ليجانزا موديل 2005
دايو ليجانزا موديل 2005
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو ليجانزا موديل 2005

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو ليجانزا موديل 2005، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات دايو ليجانزا موديل 2005 الخارجية

دايو ليجانزا موديل 2005

تمتلك سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، ومصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش، وإشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

محرك دايو ليجانزا موديل 2005

دايو ليجانزا موديل 2005

تستمد سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة دايو ليجانزا موديل 2005 الداخلية

دايو ليجانزا موديل 2005

زودت مقصورة سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر دايو ليجانزا موديل 2005

دايو ليجانزا موديل 2005

تباع سيارة دايو ليجانزا موديل 2005 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

التعاملات الإلكترونية

الضرائب تناشد الممولين بطلب الإيصال الإلكتروني لحظة هذا الإجراء

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق طفرة بالقطاعات الإنتاجية وحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026..165 جنيه تراجع يومي

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

