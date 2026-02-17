اركب فيات 500 كوبيه بـ 400 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات 500 موديل 2009، وتنتمي 500 لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات فيات 500 موديل 2009 الخارجية

تمتلك سيارة فيات 500 موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة فيات أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فيات 500 موديل 2009

تحصل سيارة فيات 500 موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات 500 موديل 2009 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فيات 500 موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فيات 500 موديل 2009

تباع سيارة فيات 500 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .