قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب فيات 500 كوبيه بـ 400 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

فيات 500 موديل 2009
فيات 500 موديل 2009
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 فيات 500 موديل 2009

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات 500 موديل 2009، وتنتمي 500 لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات فيات 500 موديل 2009 الخارجية

 فيات 500 موديل 2009

تمتلك سيارة فيات 500 موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة فيات علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة فيات أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فيات 500 موديل 2009

 فيات 500 موديل 2009

تحصل سيارة فيات 500 موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات 500 موديل 2009 الداخلية

 فيات 500 موديل 2009

زودت مقصورة سيارة فيات 500 موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فيات 500 موديل 2009

تباع سيارة فيات 500 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 فيات 500 موديل 2009

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

سعر فيات 500 فيات 500 موديل 2009 محرك فيات 500 سوق السيارات المصري السيارات المستعملة السيارات الكوبيه مواصفات فيات 500 مقصورة فيات 500 موديل 2009 سعر فيات 500 موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تؤكد استعدادها لتسهيل عمليات التحقق من برنامجها النووي

أرشيفية

السماء تتغير.. أكثر من 50 طائرة مقاتلة أمريكية تنتشر بسرعة في منطقة الشرق الأوسط

عاهل الأردن

عاهل الأردن يترأس جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث إدارة المجال الجوي واستخدامات الطائرات المسيّرة

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد