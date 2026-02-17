قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لماذا لا يمكن للسيارات الأوروبية استخدام زيت المحرك الأمريكي؟

زيوت السيارات
زيوت السيارات
عزة عاطف

قد يبدو زيت المحرك سائلًا متشابهًا في كل دول العالم، لكن الحقيقة التقنية في عام 2026 تؤكد وجود فجوة كبيرة بين معايير الزيوت الأوروبية والأمريكية. 

يعود السبب الرئيسي إلى اختلاف الفلسفة الهندسية؛ فبينما يضع "معهد البترول الأمريكي" (API) الأولوية القصوى لحماية المحرك من التآكل والرواسب، تركز "الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات" (ACEA) بشكل أكبر على خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. 

يجعل هذا الاختلاف يجعل استخدام زيت مصمم للسوق الأمريكي في سيارة أوروبية مغامرة قد تضر بالمحرك على المدى الطويل.

تحدي الانبعاثات وفلاتر الجزيئات الحساسة

تفرض القوانين الأوروبية معايير صارمة جدًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما أجبر المصنعين على تطوير أنظمة معالجة عادم معقدة مثل فلاتر جزيئات الديزل (DPF). 

تتأثر هذه الأنظمة بشدة بمكونات الزيت المعروفة باسم (SAPS)، وهي الرماد الكبريتي والفوسفور والكبريت. 

الزيوت الأمريكية (API) غالبًا ما تحتوي على مستويات أعلى من هذه المواد لتوفير حماية تقليدية، لكنها في السيارات الأوروبية قد تتسبب في انسداد فلاتر العادم وتلفها، مما يؤدي إلى إصلاحات باهظة الثمن وفشل السيارة في اختبارات البيئة.

فترات تغيير الزيت ودقة التصميم الهندسي

تعتبر الشركات الأوروبية مثل مرسيدس وفولكس فاجن وبي إم دبليو "متشددة" في مواصفات الزيوت؛ حيث يميل السائقون في أوروبا لتغيير الزيت كل 15000 كم أو أكثر، مقارنة بمتوسط 5000 إلى 8000 كم في أمريكا. 

لتعويض هذه الفترات الطويلة، تتطلب المحركات الأوروبية زيوتًا ذات لزوجة ثابتة وقدرة عالية على مقاومة الأكسدة والتحلل الحراري. 

استخدام زيت (API) عادي قد يجعله يفقد خصائصه قبل موعد التغيير الموصى به أوروبيًا، مما يترك أجزاء المحرك الحساسة مثل التيربو دون تزييت كافٍ.

صراع المعايير: هل "الأحدث" دائمًا هو "الأفضل"؟

في النظام الأمريكي، يعتبر تصنيف (API SP) هو الأحدث والأفضل لمعظم المحركات، بينما في النظام الأوروبي، لا يضمن الحرف الأبجدي الأحدث التوافق دائمًا. 

فمثلًا، تصنيف (ACEA C3) مخصص للسيارات ذات أنظمة العادم المتطورة، بينما (ACEA A3/B4) مخصص للأداء العالي دون الحاجة لخفض الرماد. 

لذلك، لا يكفي شراء "أغلى زيت"، بل يجب البحث عن الكود الذي يطابق توصية المصنع بدقة؛ لأن المحرك الأوروبي مصمم بـ “خلوصات” ضيقة جدًا تتطلب طبقة زيتية بمواصفات كيميائية محددة لا توفرها الزيوت الأمريكية العامة.

كيف تختار الزيت الصحيح لسيارتك في 2026؟

لتجنب المشاكل التقنية، اتبع هذه القواعد البسيطة قبل تغيير زيت سيارتك الأوروبية:

  • ابحث دائمًا عن كود (ACEA) المذكور في كتيب المالك (مثل A5/B5 أو C3).
  • تأكد من وجود "اعتماد المصنع" (Approval) على عبوة الزيت، مثل (VW 507.00) أو (MB 229.51).
  • لا تعتمد على درجة اللزوجة (مثل 5W-30) وحدها؛ فهي تخبرك بسيولة الزيت وليس بجودته أو كيميائيته.
  • إذا كانت سيارتك مزودة بتيربو، فالتزم بالزيوت التخليقية الكاملة (Full Synthetic) لضمان تحمل الحرارة العالية.
