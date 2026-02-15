قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل؟.. هيونداي إلنترا اى دى أم شيرى اريزو 6 جي تي 2026

هيونداي إلنترا اى دى و شيرى اريزو 6 جي تي 2026
هيونداي إلنترا اى دى و شيرى اريزو 6 جي تي 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا اى دى  ام شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4620 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

أبعاد شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

 شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4691 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1493 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

 شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

 شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات أبعاد هيونداي إلنترا اى دى هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 إلنترا اى دى موديل 2026 محرك هيونداي إلنترا اى دى سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 سعر شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

محافظ الشرقية
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
