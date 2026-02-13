قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي YU7 GT تظهر بتجهيزات جديدة بقوة 1000 حصان

شاومي YU7 GT
شاومي YU7 GT
صبري طلبه

كشفت تقارير صينية حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنسخة عالية الأداء من طراز شاومي YU7، والتي تحمل اسم GT.

ويأتي هذا الطراز ليعكس توجه العلامة الصينية نحو تعزيز حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية، مع التركيز على الأداء القوي والتجهيزات التقنية المتقدمة.

منظومة دفع كهربائية بقوة تتخطى 1000 حصانًا

تعتمد شاومي YU7 GT على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات يولد قوة إجمالية تبلغ 738 كيلوواط، ما يعادل نحو 990 حصانًا أو 1004 أحصنة بالمعيار الأوروبي PS، وتتيح هذه المنظومة للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، بينما تستند السيارة إلى بطارية ليثيوم مقدمة من CATL الصينية.

شاومي YU7 GT

خيارات متعددة للقوة وأنظمة الدفع

تتوفر YU7 بعدة تكوينات ميكانيكية إلى جانب نسخة GT الرائدة، حيث تشمل الفئات الأساسية نسخ تعمل بمحركين ونظام دفع كلي بقوة تصل إلى 681 حصانًا، أو نسخة بمحرك كهربائي احادي ونظام دفع خلفي بقوة 235 كيلوواط أي ما يعادل 315 حصانًا.

تصميم شاومي YU7 GT

تأتي تتميز YU7 GT بعناصر تعكس طابعها الرياضي، حيث دعمت بمصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية  LED، وجنوط رياضية قياس 21 بوصة، كما تتضمن تجهيزاتها مقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية الهوائية، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية، ونظام رصد النقاط العمياء، وأنظمة مساعدة للحفاظ على المسار.

شاومي YU7 GT

وتوفر YU7 GT بيئة قيادة رقمية تعتمد على شاشات عرض تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وتصميم عصري للوحة القيادة، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا عالي الأداء، ومقاعد كهربائية، إلى جانب حزمة من أنظمة السلامة ومساعدات السائق التي تشمل تقنيات حماية متطورة وعناصر الرفاهية.

شاومي YU7 GT

التقديرات السعرية لسيارة شاومي YU7 GT

وفقًا للتقديرات الأولية المتداولة في الصين، سيتراوح سعر شاومي YU7 GT بين 450 ألف و500 ألف يوان صيني، أي ما يعادل تقريبًا 60 إلى 70 ألف دولار أمريكي، ويضع هذا النطاق السعري السيارة في موقع تنافسي ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

شاومي شاومي YU7 سيارة شاومي Yu7 شاومي YU7 GT مواصفات شاومي YU7 GT شاومي YU7 GT الجديدة سيارات شاومي سيارات شاومي الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

حمزة عبدالكريم

برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن حمزة عبد الكريم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية

«البيئة» تبدأ خطوات تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة لمنتجات الاتصالات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

الدكتور محمد كمال

خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد