شاومي YU7 GT تظهر بتجهيزات جديدة بقوة 1000 حصان

كشفت تقارير صينية حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنسخة عالية الأداء من طراز شاومي YU7، والتي تحمل اسم GT.

ويأتي هذا الطراز ليعكس توجه العلامة الصينية نحو تعزيز حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية، مع التركيز على الأداء القوي والتجهيزات التقنية المتقدمة.

منظومة دفع كهربائية بقوة تتخطى 1000 حصانًا

تعتمد شاومي YU7 GT على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات يولد قوة إجمالية تبلغ 738 كيلوواط، ما يعادل نحو 990 حصانًا أو 1004 أحصنة بالمعيار الأوروبي PS، وتتيح هذه المنظومة للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، بينما تستند السيارة إلى بطارية ليثيوم مقدمة من CATL الصينية.

خيارات متعددة للقوة وأنظمة الدفع

تتوفر YU7 بعدة تكوينات ميكانيكية إلى جانب نسخة GT الرائدة، حيث تشمل الفئات الأساسية نسخ تعمل بمحركين ونظام دفع كلي بقوة تصل إلى 681 حصانًا، أو نسخة بمحرك كهربائي احادي ونظام دفع خلفي بقوة 235 كيلوواط أي ما يعادل 315 حصانًا.

تصميم شاومي YU7 GT

تأتي تتميز YU7 GT بعناصر تعكس طابعها الرياضي، حيث دعمت بمصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، وجنوط رياضية قياس 21 بوصة، كما تتضمن تجهيزاتها مقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية الهوائية، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية، ونظام رصد النقاط العمياء، وأنظمة مساعدة للحفاظ على المسار.

وتوفر YU7 GT بيئة قيادة رقمية تعتمد على شاشات عرض تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وتصميم عصري للوحة القيادة، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا عالي الأداء، ومقاعد كهربائية، إلى جانب حزمة من أنظمة السلامة ومساعدات السائق التي تشمل تقنيات حماية متطورة وعناصر الرفاهية.

التقديرات السعرية لسيارة شاومي YU7 GT

وفقًا للتقديرات الأولية المتداولة في الصين، سيتراوح سعر شاومي YU7 GT بين 450 ألف و500 ألف يوان صيني، أي ما يعادل تقريبًا 60 إلى 70 ألف دولار أمريكي، ويضع هذا النطاق السعري السيارة في موقع تنافسي ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.