حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور

شهدت قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفخر والاعتزاز بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ فوز ابنهم الكابتن حامد خلاف للمرة السابعة ببطولة العالم للألعاب القوي البدنية والمقامة داخل مصر طوال الأيام الماضية .

لحظات الوفاء لوالده



وكان كابتن حامد خلاف قد حرص علي اهداء الفوز ببطولة العالم للألعاب القوي البدنية إلي روح والده من خلال زياره قبره ووضع الميدالية الذهبية وكأس البطولة أمام قبره .



وردد خلال عده كلمات نعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها: "كنت كل بطوله لازم تلبس الميدالية ونتصور بيها كلنا مع بعض لكن البطوله دي أصعب بطوله ليا عشان عارف اني مش هشوف اجمل ضحكه كنت بشوفها في وشك الجميل وكلمه الف مبروك اللي كان ليها طعم منك ..ربنا يرحمك ياحبيبي ..بهديك البطوله لروحك الطيبه ..الجميله ..وحشتني" .

نعي الاب والسند

الجدير بالذكر أنه إنجاز عالمي جديد للقوي البدنية المصرية بعدما تُوّج البطل المصري حامد خلاف ببطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي أُقيمت في مصر، ليحقق اللقب للمرة السابعة على التوالي في إنجاز استثنائي يؤكد هيمنته العالمية على اللعبة.

شغف وبطولات

ولم يتوقف تألق حامد خلاف عند التتويج باللقب فقط، بل حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أداء أسطوري خلال البطولة.

كما نجح في تحطيم 3 أرقام قياسية عالمية في منافسات القوة البدنية تحت مظلة اتحاد AWPC، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الإنجازات المصرية على الساحة الدولية.