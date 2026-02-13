قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف.. سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا
عالم بالأوقاف: الله شرف الأمة إكراما للنبي وخصها بـ5 كرامات فى رمضان
خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية للمتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص في بنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور

كاس وميدالية البطولة أمام قبر والده
كاس وميدالية البطولة أمام قبر والده

شهدت قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفخر والاعتزاز بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ فوز ابنهم الكابتن حامد خلاف للمرة السابعة ببطولة العالم للألعاب القوي البدنية والمقامة داخل مصر طوال الأيام الماضية .

لحظات الوفاء لوالده 


وكان كابتن حامد خلاف قد حرص علي اهداء الفوز ببطولة العالم للألعاب القوي البدنية إلي روح والده من خلال زياره قبره ووضع الميدالية الذهبية وكأس البطولة أمام قبره .


وردد خلال عده كلمات نعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها: "كنت كل بطوله لازم تلبس الميدالية ونتصور بيها كلنا مع بعض لكن البطوله دي أصعب بطوله ليا عشان عارف اني مش هشوف اجمل ضحكه كنت بشوفها في وشك الجميل وكلمه الف مبروك اللي كان ليها طعم منك ..ربنا يرحمك ياحبيبي ..بهديك البطوله لروحك الطيبه ..الجميله ..وحشتني" .

نعي الاب والسند 

الجدير بالذكر أنه إنجاز عالمي جديد للقوي البدنية المصرية بعدما تُوّج البطل المصري حامد خلاف ببطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي أُقيمت في مصر، ليحقق اللقب للمرة السابعة على التوالي في إنجاز استثنائي يؤكد هيمنته العالمية على اللعبة.

شغف وبطولات 

ولم يتوقف تألق حامد خلاف عند التتويج باللقب فقط، بل حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أداء أسطوري خلال البطولة.
كما نجح في تحطيم 3 أرقام قياسية عالمية في منافسات القوة البدنية تحت مظلة اتحاد AWPC، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الإنجازات المصرية على الساحة الدولية.

اخبار محافظة الغربية كابتن حامد خلاف بطل مصر العاب القوي البدنية ميت حبيش طنطا الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 57 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بالغربية

السيدة

الداخلية تكشف حقيقة تواطؤ ضابط شرطة مع رجل شهر بزوجته

المشاجرة

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد